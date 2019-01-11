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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Samsun merkezli operasyonda gözaltına alınan örgütün "mahrem imamı" 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ'nün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen M.Ö, H.Ç, Ş.M.T. ve E.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 7 gün önce KKTC ile Samsun, Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda mahrem imam oldukları öne sürülen 5 kişi ile halen görevde bulunan 2 uzman çavuş ve 7 astsubay gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklanmış, "mahrem imam" olduğu öne sürülen kişi ile 8 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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