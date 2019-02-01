Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf asker, kapatılan askeri okul öğrencileri ve örgütün "mahrem imam"larının da bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 5 astsubay, 2 uzman çavuş ve kapatılan Kara Harp Okulundan 5 öğrenci ile askeri personeli ve askeri öğrencileri kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık aradıkları belirlenen 6 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede 18 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

