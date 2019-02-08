Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun merkezli soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü daha adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve "mahrem imam" oldukları öne sürülen 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları iddiasıyla Samsun, Malatya, Ağrı, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon'da gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u daha önce adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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