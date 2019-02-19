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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf bir subay, bir uzman çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 7 öğrencisi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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