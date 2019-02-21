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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan Harp Okulunun öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler iki gün önce gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY Terörle Mücadele Şubesi

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