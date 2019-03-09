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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Amasya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Balıkesir, Samsun ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilmiş 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Mart'ta Amasya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık aramayla iletişim sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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"ankesörlü telefon" operasyonu Amasya FETÖ Muvazzaf Asker

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