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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden astsubay Abdulgani Ö, kapatılan askeri okul öğrencileri Mehmet Gazi Y. ve Mehmet K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen aralarında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı, emekli astsubay Yunus T'nin de bulunduğu 6 şüpheli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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