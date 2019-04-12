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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Amasya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan subay ve astsubaylardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir, Konya, Tokat ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık aramayla iletişim sağladıkları öne sürülmüştü.

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Amasya ankesörlü telefon FETÖ Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı

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