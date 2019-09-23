FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu

Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık arandıkları tespit edilen 16'sı muvazzaf asker, 20 şüpheliden 10'u daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 20'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken 4'ü etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 5 Eylül'de, örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 10'u gözaltına alınmıştı.

