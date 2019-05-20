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FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü telefon’ operasyonu: 23 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Konya merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 13’ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 13’ü muvazzaf 23 asker tespit edildi.

Konya merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 13’ü muvazzaf 23 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 13’ü muvazzaf 23 asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 9 şüpheli gözaltına alındı. Konya’daki şüphelilerden gözaltına alınanlar Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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