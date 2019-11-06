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FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 27 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:17 | Son Güncelleme

Konya merkezli 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen toplam 27 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Konya merkezli 10 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem yapısındaki kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları iddia edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit ankesörlü hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen toplam 27 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 şüpheli gözaltına alındı. Konya’daki şüphelilerden gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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