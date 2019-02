İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden, kim ne yaparsa yapsın." dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Görevi gereği veya başka vesilelerle zaman zaman yurt dışına çıktığını veya oralardan gelen heyetleri kabul ettiğini belirten Soylu, o ülkelerin hiçbirinin Türkiye'nin uğraştığı sorunlarla uğraşmadığını söyledi.

O ülkelerin başlarına hiç kimsenin çorap örmediğini, darbeler tezgahlanmadığını ve zarar vermek için terör örgütleri kurdurtmadığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Oysa bizim yakamızdan düşmüyorlar. Yıllardır yaşantımıza, attığımız her adıma müdahale ettiler. Kızlarımızın başörtüsünden, yaptığımız havaalanına kadar her işimize karıştılar; her işimize itiraz ettiler. Bir yandan PKK'yı kurdular, silah verdiler, para verdiler, akıl verdiler, binlerce evladımızı şehit ettiler; öte yandan FETÖ'yü kurdular, beslediler, organize ettiler, 15 Temmuz gecesi üstümüze salıp ülkenin tamamını ele geçirmeye çalıştılar. Yıllardır böyle işlerle uğraşıyoruz. Üretim yapmak isteyen kim varsa, engellediler. Vecihi Hürkuş'tan tutun, Nuri Demirağ'a kadar üretim yapmak isteyen herkesin karşısına türlü engeller çıkardılar."