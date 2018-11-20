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FETÖ'ye yönelik ByLock soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü iki farklı soruşturma kapsamında İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi - Bu şüphelilerden 37'si gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'deki 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 37'sinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'ye yönelik ByLock soruşturmalarında yeni gözaltı kararları alındı.

İstanbul'da ByLock'la ilgili yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, bu programı kullanan ve yazışma içerikleri de tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 37'sini gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerle ilgili gözaltı ve yakalama işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ gözaltı

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