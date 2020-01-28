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FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında Türkiye’ye getirilen sanığın davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan yargılandığı davada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratının çalışmaları sonucunda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 kişinin arasında yer alan sanık Hasan Hüseyin Günakan’ın ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘Uluslararası casusluk’ suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan yargılandığı davada ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kosova istihbaratının çalışmaları sonucunda yakalanarak Türkiye’ye getirilen 6 kişinin arasında yer alan sanık Hasan Hüseyin Günakan’ın ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘Uluslararası casusluk’ suçlarından 28 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Hasan Hüseyin Günakan ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada sanık Günakan ile avukatı, duruşma savcısının önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşüne ilişkin beyanda bulundu. Beyanların alınmasının ardından mahkeme başkanı, tutuklu sanık Günakan’a davanın karara bağlanacağını söyleyerek son sözlerini sordu.
Son sözü sorulan sanık Günakan, “Ben örgüt faaliyeti yapmadım. Öğretmenlik görevimi yaptım. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.
Sanık Hasan Hüseyin Günakan’ın hakkında ‘Uluslararası casusluk’ suçundan beraatine hükmeden mahkeme, her ne kadar hakkında ‘Silahı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlarından dava açılmışsa da eyleminin ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçunu kapsadığı gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Günakan’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Öte yandan aynı operasyon sonucu Türkiye’ye getirilen sanıklar, Osman Karakaya ve Cihan Özkan yargılandıkları davada 7 yıl 6 ay, Kahraman Demirez ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kosova’dan getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina’nın ise yargılanmasına devam ediliyor.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Cihan Özkan, Hasan Hüseyin Günakan, Kahraman Demirez, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina hakkında, ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ve ‘Uluslararası casusluk’ suçlarından ayrı ayrı 16 yıl 6 aydan, 28 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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