Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Önümüzdeki haftadan itibaren FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli gelişmeler yaşanacak." diye konuştu.

Bir günlük resmi ziyaret için Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyetiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Kıran, ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

İlk olarak Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile buluştuklarını kaydeden Kıran, "FETÖ okullarının TMV'ye devri ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konularını görüştük. İadesini talep ettiğimiz kişilerin listesini verdik ve Sayın Bakan bizzat ilgileneceğini söyledi. Uzun süredir yargı aşaması devam eden davalar vardı bunların da hızlandırılmasını talep ettik." diye konuştu.

Pakistan adaletinin FETÖ konusunda geçmişte önemli adımlar attığını da hatırlatan Kıran, "Önümüzdeki haftadan itibaren FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli somut gelişmeler yaşanacak. Sayın Bakan bu gelişmelerin FETÖ'yle mücadelede yeni kurulan Pakistan hükümetinin görünür bir destek mesajı olacağını vurguladı. Atılacak adımların neler olacağını gelecek hafta hep birlikte göreceğiz." dedi.