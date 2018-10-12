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"FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli gelişmeler yaşanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Önümüzdeki haftadan itibaren FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli gelişmeler yaşanacak" - "FETÖ okullarının TMV'ye devri olmazsa olmazımız. Bu istismarın önü kapatılmazsa dün Türkiye'de yaşananlar yarın başka ülkelerde de yaşanır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Önümüzdeki haftadan itibaren FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli gelişmeler yaşanacak." diye konuştu.

Bir günlük resmi ziyaret için Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyetiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Kıran, ziyareti AA muhabirine değerlendirdi.

İlk olarak Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile buluştuklarını kaydeden Kıran, "FETÖ okullarının TMV'ye devri ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesi konularını görüştük. İadesini talep ettiğimiz kişilerin listesini verdik ve Sayın Bakan bizzat ilgileneceğini söyledi. Uzun süredir yargı aşaması devam eden davalar vardı bunların da hızlandırılmasını talep ettik." diye konuştu.

Pakistan adaletinin FETÖ konusunda geçmişte önemli adımlar attığını da hatırlatan Kıran, "Önümüzdeki haftadan itibaren FETÖ'yle ilgili Pakistan'da önemli somut gelişmeler yaşanacak. Sayın Bakan bu gelişmelerin FETÖ'yle mücadelede yeni kurulan Pakistan hükümetinin görünür bir destek mesajı olacağını vurguladı. Atılacak adımların neler olacağını gelecek hafta hep birlikte göreceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı ve TMV heyetinin Federal Eğitim ve Mesleki Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Arşad Mirza'yla bir araya geldiğini de söyleyen Kıran, FETÖ konusunda yapılan uyarıların, Pakistan makamlarınca anlaşıldığını vurguladı.

Kıran, şunları kaydetti.

"FETÖ okullarının TMV'ye devredilmesi talebimizi yineledik çünkü bu bizim FETÖ'yle mücadelede olmazsa olmazımız. Bu örgüt, okulları aracılığıyla yıllarca milletimizin duygularını sömürdü. Şimdi de varolduğu ülkeleri sömürüyor. Bu istismarın önü kapatılmazsa dün Türkiye'de yaşananlar yarın başka ülkelerde de yaşanır."

- "İçişleri Bakanı sürpriz yaptı"

Kıran, resmi ziyaretlerine FETÖ ile mücadele ve düzensiz göç konularının konuşulmak üzere İçişleri Bakanlığı'nda devam ettiklerini belirterek, "İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Azam Süleyman Han'la görüşmek üzere bakanlığa gittik ancak burada İçişleri Bakanı Şehriyar Han Afridi bize sürpriz yaparak toplantımıza katıldı." dedi.

Afridi'ye, "Mevcut ilişkilerimize ivme katmak için FETÖ'yle mücadelenin Pakistan'da devam etmesi gerek." mesajını verdiklerinin altını çizen Kıran, "Pakistan'la aramızda düzensiz göç sorunu mevcut. Türkiye'nin en fazla düzensiz göç aldığı ülkelerden birisi Pakistan. Pakistan bu sorunun kaynağını ve çözümünü biliyor ve çözüm noktasında bizimle birlikte çalışmak istiyor." diye konuştu.

Kıran, Pakistan'daki son toplantısını ülkede yaşayan Türklerle gerçekleştirdi. İslamabad Büyükelçiliği'nde düzenlenen buluşmaya, Pakistan'da çalışan, eğitim gören ve yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Pakistan Türkiye Maarif Vakfı (TMV)

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