FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele bahanesiyle "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Çokyaşa, Ercan Mırıkoğlu, Mehmet Güngör ile tutuksuz yargılanan sanıklar, davanın tanıkları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Güngör yaptığı savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Süresi ve tarihi geçmiş evrakla kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Göngör, "Maddi kaygım yok, ayrıca ben borsadan anladığım için borsa dersi veriyordum. Kimseden menfaat beklemedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ali Çokyaşa ise dosyasında suç unsuru olacak hiç bir şey olmadığını savundu.

Bir diğer tutuklu sanık Ercan Mırıkoğlu da kişisel verileri izinsiz sakladığı iddialarını kabul etmedi.

Tutuklu 3 sanığı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı tahliye eden mahkeme, duruşmayı erteledi.