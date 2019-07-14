FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor

Adana'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 3 yılda aralarında 800'ü aşkın polis ve 400'den fazla askerin bulunduğu 4 bin 734 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan bin 595’i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana "silahlı terör örgütüne üye olmak, kurmak ve yönetmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamasıyla 4 bin 734 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yakalanan şüphelilerden bin 595’inin tutuklandığı, bin 766'sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, bin 373'ünün serbest bırakıldığı belirtildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 291 zanlının halen firari olduğu ifade edilen açıklamada, tutuklanan şüphelilerden 390'nın polis, 232'sinin asker, 91'inin hakim ve savcı, 882'sinin kamu çalışanı ve siviller olduğu kaydedildi.

Soruşturmalar sonucu kentteki terör ihtisas mahkemelerinde onlarca dava açıldığı, mahkemelerin yüzlerce sanık hakkında çoğunluğu mahkumiyetle sonuçlanan kararlar verdiği ifade edildi.