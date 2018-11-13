FETÖ'yü inkar eden Yusuf İnan'ın örgüt elebaşını övmesi iddianamede

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Ukrayna'dan getirildikten sonra tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın örgütle irtibatının inkar etmesine rağmen birçok köşe yazısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütü övdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının sanık İnan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, İnan'ın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Necdet İçel ile 17-25 Aralık 2013 sürecinden önce ve sonra irtibat halinde olduğu bildirildi.

İnan'ın, İçel ile özel görüşmeler yaptığına işaret edilen iddianamede, söz konusu firari örgüt mensubunun köşe yazılarını da internet sitesinde birçok kez yayınlattığı kaydedildi.

İddianamede yer alan HTS analiz raporunda ise İnan'ın, 17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından FETÖ şüphelisi ya da sanığı olan kritik görevlerdeki birçok emniyet mensubuyla irtibatının olduğu tespitine yer verildi.