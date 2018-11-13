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FETÖ'yü inkar eden Yusuf İnan'ın örgüt elebaşını övmesi iddianamede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmesinin ardından tutuklanan FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'la ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi - İddianameden: - "Sanık İnan'ın, sosyal medya hesapları ve kendisine ait internet sitelerinde 17-25 Aralık 2013'ten sonraki birçok köşe yazısında FETÖ elebaşını ve örgüt mensuplarını sürekli övdüğü görülmüştür"

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Ukrayna'dan getirildikten sonra tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın örgütle irtibatının inkar etmesine rağmen birçok köşe yazısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütü övdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının sanık İnan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, İnan'ın FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden firari sanık Necdet İçel ile 17-25 Aralık 2013 sürecinden önce ve sonra irtibat halinde olduğu bildirildi.

İnan'ın, İçel ile özel görüşmeler yaptığına işaret edilen iddianamede, söz konusu firari örgüt mensubunun köşe yazılarını da internet sitesinde birçok kez yayınlattığı kaydedildi.

İddianamede yer alan HTS analiz raporunda ise İnan'ın, 17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından FETÖ şüphelisi ya da sanığı olan kritik görevlerdeki birçok emniyet mensubuyla irtibatının olduğu tespitine yer verildi.

İnan'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 gün sonra Türkiye'den yurt dışına çıktığı ve gittiği Ukrayna'da FETÖ adına kurban kestirdiğine vurgu yapılan iddianamede, sanığın sahip olduğu 4 internet sitesindeki yazılara değinildi.

Sanığın ayrıca FETÖ'nün medya yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu kaydedilen iddianamede, "Sanık İnan'ın, sosyal medya hesapları ve kendisine ait internet sitelerinde 17-25 Aralık 2013'ten sonraki birçok köşe yazısında FETÖ elebaşını ve örgüt mensuplarını sürekli övdüğü görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yusuf İnan'ın FETÖ ile mücadeleyi eleştirdiği belirtilen iddianamede, "Sanığın yazılarında, henüz gerçekleşmeden Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi hakkında yazılar kaleme aldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İnan'ın emniyetteki, "Örgütle irtibatım yok, örgütün sohbetlerine katılmadım." şeklindeki ifadesinin hatırlatıldığı iddianamede, sanığın bu ifadesinin aksine bazı köşe yazılarında terör örgütü elebaşı Gülen ve FETÖ'ye methiyeler yazdığına işaret edildi.

- MİT, Ukrayna'dan getirmişti

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan İnan, MİT tarafından Ukrayna'dan 15 Temmuz 2018'de Türkiye'ye getirilmişti. FETÖ'nün sosyal medya uzmanı İnan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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FETÖ iddianame İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya Yusuf İnan

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