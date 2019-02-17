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Fettah Can Mersin'de konser verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 23:48 | Son Güncelleme

MERSİN'de konser veren Fettah Can, şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Fettah Can Mersin'de konser verdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de konser veren Fettah Can, şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak geldiği kentte gelen ünlü sanatçı Fettah Can , Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'nda konser verdi. Ünlü sanatçıyı dinlemek isteyen Mersinliler, soğuk havaya rağmen konserden saatler önce alanı doldurdu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve performansı ile izleyicilerden tam not alan sanatçı, kendisine büyük ilgi gösteren Mersinlilere teşekkür etti.

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Fettah Can Mersin'de konser verdiFettah Can Mersin'de konser verdiFettah Can Mersin'de konser verdi

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