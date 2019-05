Fettah Tamince: Milyar dolarlık Land of Legends için 3 ülkeyle el sıkıştık

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- RİXOS Hotels ve The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Rixos gibi The Land of Legends'i de büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bir ay sonra çok önemli bir ülkede ikinci Land of Legends'in açılışını dünyaya duyuracağız. Hedefimiz dünyada 5-6 tane yapmak. Hangi bölgelerde ne yapacağımızla ilgili çok net çalışmamız var. 3 ülkeyle el sıkışmış durumdayız" dedi.

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) Akra Hotel'de düzenlenen iftarlı toplantısına katıldı. Tamince, gecede 'Başarılı bir marka yaratmada küresel vizyon' başlıklı konuşma yaptı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Tamince, YÖRSİAD'ın yeni üyelerinin rozetlerini taktığı toplantıda, Rixos ve The Land of Legends markalarının Antalya'dan dünyaya açılım süreçlerini anlattı.

'BU ŞEHRE KARŞI ÇOK ÖNEMLİ BORCUMUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Sözlerine, “Bu şehirde doğmadım ama bu şehide büyüdüm. Bütün hatıralarım bu şehirde, Kaleiçi'nin, Kemer'in, Belek'in, Kadriye'nin hayatımda çok farklı bir anlamı var. Bu şehri hem çok seviyorum, hem bu şehre karşı çok önemli borcumun olduğunu düşünüyorum" diye başlayan Tamince, yılda 250 gün seyahat ettiğini, Antalya kadar güzeline rastlamadığını söyledi.

'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI'

Her şeyin aslında bir hayalle başladığını belirten Fettah Tamince, “Antalya'da 90'lı yıllarda işlerim çok küçüktü. Şöyle bir soru geldi, dediler ki, 'Parayı nasıl buluyorsun, bu işleri büyütmede parayla ilgili sorunu nasıl çözüyorsun.' Ben de çok basit bir cevap vermiştim, 'Benim hayallerim cebimde olanla sınırlı değil. Eğer cebimde olanla doğru orantılı bir hayal kurarsam başarılı olma şansım yok. Çünkü ben paranın insan kaynağı gibi, hammadde, bina, arsa gibi bulunabilir bir şey olduğuna hep inandım. Eğer doğru bir hayaliniz, iyi bir vizyon ve ekibiniz varsa ulaşabilirsiniz' demiştim. Dolayısıyla ben markaya bir hayalle başladım" diye konuştu.

OTEL SAHİPLİĞİNİN PRESTİJİ

İlk otelini 2000 yılında açtığını belirten Tamince, aynı yıl ikinci otelini aldıktan sonra otel sahipliğinin prestijini hissetmeye başladığını söyledi. Yatırımların süreçte devam ettiğini dile getiren Tamince, “Öncelikle şunu çok net gördüm, evet kendi şehriniz, kendi ülkenizde marka değilseniz başka bir yerde marka olma şansınız yok. Biz her yıl bir otel yapıyorken, 2005'te üç tesisi birden açtık. İlk defa yurt dışında 2 tesis birden açtık" dedi.

DÜNYAYA AÇILMA SERÜVENİ

Bu tesislerle birlikte dünyaya açılma serüveninin de başladığını kaydeden Tamince, 6 ayda bir yaptığı ve yapamadığı işlerle alakalı bir T cetveli yaparak artılarını eksilerini belirlediğini söyledi. Çalışkanlık ve gayretin önemine değinen Tamince, Antalya'da 80-100 dolar olan oda fiyatlarının Belek Premium ile 320 dolara kadar yükseldiğini, bugünkü pahalı tesislerin hepsinin oluşmasında önemli bir örnek olduğunu söyledi. Ardından büyük riskler ve sıkıntılarla Dubai'deki ilk tesisini açtığını kaydeden Fettah Tamince, sonra Mısır, Hırvatistan, İsviçre gibi ülkelere açıldıklarını kaydetti.

Tamince, “Stratejik ortak arayışımızda dünyanın iki numarası Fransız Accor Hotels ile yüzde 50 ortak olduk. Bunun ne kadar doğru bir iş olduğunu zamanla anlamaya başladım. Asya Pasifik'in çok önemli olduğunu söylediler. Otellerin üçte ikisi Asya Pasifik'te inşa ediliyor ve 30- 40 yıl daha büyük bir potansiyel var, sen oralara gidebilirsin dediler. Çin, Endonezya, Malezya, Filipin, Tayland, Vietnam. Rixos'u benden daha iyi anlattılar yatırımcılara. Şunu gördüm, doğru bir strateji, sizi aslında dünyada çok farklı bir yere götürebilir" dedi.

'LİDERSİZ MARKA OLMAZ'

Bir markanın lidersiz olmayacağını da belirten Tamince, “Hiçbir marka lideri, kendini saklayarak dünyada markasını bir yere getiremez. Hiçbirimiz kendi markamızı ve işimizi küçümsememeliyiz. O işin başındaysak bir marka lideri nasıl konuşmalı, giyinmeli, kendine nasıl bakmalı, kimleri takip etmeli, neler okumalı, bu disiplini kendimizde bulmamız lazım. Markamızın bizimle mutlaka pekişmesi lazım. Bu sizi farklı bir yere getirir. Ben ortak, çalışan, iş imkanı ararken 3-5 ülkede arıyorum, siz daha dar bir alanda arıyorsunuz. Bunu İstanbul'a taşıdığınızda iş biraz daha farklılaşır, Avrupa'ya taşıdığınızda daha farklılaşır. Dolayıyla hem işinizi büyütme hem de potansiyel ortak, firma, teknoloji, bilgi ne ise bunu mutlaka dünyada aramalıyız. Bu çok zor olmayan bir şey, çünkü tamamıyla iletişimdeki becerinize bağlı" diye konuştu.

RİXOS VE LAND OF LEGENDS'E CİDDİ YATIRIM TALEBİ

Her gittiği ülkede 'Şurada Land of Legends yapalım, şurada Rixos yapalım. Devlet olarak şu kadar para, arsa verelim' gibi korkunç potansiyel ile karşılaştığını dile getiren Fettah Tamince, “Kendime şu soruyu soruyorum, bunların hepsini yapabilmek için ne lazım. Parayı, arsayı, potansiyel müşteriyi de veriyorlar, ama önüme iki büyük sıkıntı çıkıyor. Bir tanesi kadro, kiminle yapacağım, ikincisi ben bu çalışma azmine sahip miyim? Haftanın 5-6 günü gece gündüz çalışmalı mıyım, çalışmamalı mıyım? Eğer çalışkan değilsen, diğerlerinin hiçbir önemi yok. Land of Legends diye bir ürünümüz başladı. Aynı Rixos gibi dünyada büyütmek istiyoruz" dedi.

LAND OF LEGENDS İÇİN ÜÇ ÜLKEYLE ANLAŞMA

Bir ay sonra çok önemli bir ülkede ikinci Land of Legends'in açılışının dünyaya duyurulacağını kaydeden Tamince, “Hedefimiz dünyada 5-6 tane yapmak. Hangi bölgelerde ne yapacağımızla ilgili çok net çalışmamız var. 3 ülkeyle el sıkışmış durumdayız. İnşallah hep beraber Antalyamızı, ülkemizi kalkındırmaya devam ederiz. Land of Legends 1 milyon metrekare ve 1 milyar doları aşan bir yatırım ama bunlardan 5-6 tane yapacağız ve çok iddialı bir rakam. 6-7 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Hayatımdaki en önemli aşamalar 2000 yılındaki otel ve 2005'te Belek'te Türkiye'nin en büyük otel yatırımı, ama hayatımın en önemli dönüm noktası The Land of Legends yatırımı olacak. Çünkü dünyadan ona gelen talebi gördükçe çok doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. İnşallah ülkemiz de çok önemli bir markaya kavuşacak" dedi.

RİXOS'UN GELECEĞİ

Rixos'un geleceğiyle ilgili de konuşan Fettah Tamince, “Rixos'u Accor'la evlendirdik. Dünyanın iki numarasıyla ortağız artık. Bir yönetim kurulu var ve ben hissedarım çekiliyorum dediğimde, o kurumun bir faaliyeti olacak ve devam edecek. Sadece benim çocuklarım, kardeşlerim alır devam ettirir değil, benim amacım bu marka sürekli olsun, bayrağı da dünyada dalgalansın idi. Ona geldiğini düşünüyorum. Çünkü benim ortak olduğum marka yüz yıldır var ve artık ben de onlarla beraber çalışıyorum. Türk markası olarak devam etmesi için de yüzde 50'den fazlasını satmıyoruz" diye konuştu.

DUBAİ'DE İSTANBUL NİGHT

Yurt dışındaki Rixos'larda Türk kültürüne ait şeylerin öne çıkarıldığını da anlatan Tamince, “Yurt dışındaki otellerin hepsine talimat verdim, haftada bir gün İstanbul gecesi yapın diye. Dubai'de perşembe hafta sonu olduğu için bizim oteller İstanbul Night diye gece yapıyor ve öyle ünlenmeye başladı ki Rixos'a 1000 kişi geliyor. Çiğ köfte veriyoruz, Türk müziği çalıyoruz, dansöz çıkıyor, bize ait ne varsa onları veriyoruz. Başka bir otel de İstanbul Night diye program başlatmış. Eskiden bunları cesaretle çok öne çıkarmıyordum. Yurt dışındaki tesislerde üst yönetim Türk ama çalışanlar yabancı, şu talimatı verdim 10-15 kelime Türkçe hitap edilsin. Dubai'de oteldesiniz İngiliz geliyor ve bizimki 'Günaydın' diyor, şaşırıyor. 'Afiyet olsun, iyi akşamlar, hoş geldiniz, güle güle' bize ait olan şeyleri artık anlatıyoruz. Bütün kültürümüzü götürüyoruz ki bu yarın silinmesin" dedi.