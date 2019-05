Fettah Tamince: Milyar dolarlık Land of Legends için 3 ülkeyle el sıkıştık

Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (YÖRSİAD) Akra Hotel'de düzenlenen iftarlı toplantısına katıldı. Tamince, gecede 'Başarılı bir marka yaratmada küresel vizyon' başlıklı konuşma yaptı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, STK temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Tamince, YÖRSİAD'ın yeni üyelerinin rozetlerini taktığı toplantıda, Rixos ve The Land of Legends markalarının Antalya'dan dünyaya açılım süreçlerini anlattı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- RİXOS Hotels ve The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Rixos gibi The Land of Legends'i de büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bir ay sonra çok önemli bir ülkede ikinci Land of Legends'in açılışını dünyaya duyuracağız. Hedefimiz dünyada 5-6 tane yapmak. Hangi bölgelerde ne yapacağımızla ilgili çok net çalışmamız var. 3 ülkeyle el sıkışmış durumdayız" dedi.

RİXOS VE LAND OF LEGENDS'E CİDDİ YATIRIM TALEBİ

Her gittiği ülkede 'Şurada Land of Legends yapalım, şurada Rixos yapalım. Devlet olarak şu kadar para, arsa verelim' gibi korkunç potansiyel ile karşılaştığını dile getiren Fettah Tamince, “Kendime şu soruyu soruyorum, bunların hepsini yapabilmek için ne lazım. Parayı, arsayı, potansiyel müşteriyi de veriyorlar, ama önüme iki büyük sıkıntı çıkıyor. Bir tanesi kadro, kiminle yapacağım, ikincisi ben bu çalışma azmine sahip miyim? Haftanın 5-6 günü gece gündüz çalışmalı mıyım, çalışmamalı mıyım? Eğer çalışkan değilsen, diğerlerinin hiçbir önemi yok. Land of Legends diye bir ürünümüz başladı. Aynı Rixos gibi dünyada büyütmek istiyoruz" dedi.

LAND OF LEGENDS İÇİN ÜÇ ÜLKEYLE ANLAŞMA

Bir ay sonra çok önemli bir ülkede ikinci Land of Legends'in açılışının dünyaya duyurulacağını kaydeden Tamince, “Hedefimiz dünyada 5-6 tane yapmak. Hangi bölgelerde ne yapacağımızla ilgili çok net çalışmamız var. 3 ülkeyle el sıkışmış durumdayız. İnşallah hep beraber Antalyamızı, ülkemizi kalkındırmaya devam ederiz. Land of Legends 1 milyon metrekare ve 1 milyar doları aşan bir yatırım ama bunlardan 5-6 tane yapacağız ve çok iddialı bir rakam. 6-7 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Hayatımdaki en önemli aşamalar 2000 yılındaki otel ve 2005'te Belek'te Türkiye'nin en büyük otel yatırımı, ama hayatımın en önemli dönüm noktası The Land of Legends yatırımı olacak. Çünkü dünyadan ona gelen talebi gördükçe çok doğru bir iş yaptığımızı görüyorum. İnşallah ülkemiz de çok önemli bir markaya kavuşacak" dedi.