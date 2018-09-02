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Fettah Tamince'nin oğluyla birlikte 50 çocuk sünnet oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

ANTALYA Valiliği ve The Land Of Legends işbirliğinde 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında toplu sünnet töreni yapıldı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA Valiliği ve The Land Of Legends işbirliğinde 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında toplu sünnet töreni yapıldı. Şölende, işadamı Fettah Tamince'nin oğlu Ömer Faik Tamince (6) ile birlikte 50 çocuk sünnet oldu. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki The Land Of Legends Theme Park'ta düzenlenen toplu sünnet törenine Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Kaymakam Haluk Şimşek, The Land Of Legends ve Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, eşi Duygu Tamince, Antalya Müftüsü Osman Artan, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve sünnet yapılan çocuklar ile aileleri katıldı. Vali Münir Karaloğlu, herkesin çok mutlu olduğu bir anı hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Fettah Bey, oğlu Ömer Faik'i sünnet ettirecekmiş. Valiliğimizin de 'Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamındaki çocuklarımız Faik'in sünnetine eşlik eder mi?' teklifi oldu. Biz de aileler arasında tarama yaptık, 15 çocuğumuzun sünnet olmadığını tespit ettik ve onları bu organizasyona dahil ettik. Daha sonra kendi müessesesi çalışanlarının çocuklarıyla birlikte bugün burada 50 çocuğumuzun sünnet düğünlerini Türkiye'nin en prestijli otelinde ve parkında hep beraber yapıyor ve hep birlikte yaşıyoruz" dedi. Toplu sünnet töreninde Fettah Tamince'nin oğlu Ömer Faik Tamince ile birlikte 50 çocuğun sünnet şöleni gerçekleştirildi. Vali Karaloğlu, Ömer Faik Tamince'nin de kirvesi olduğunu açıkladı. Sünnet töreninde İl Müftüsü Osman Artan tarafından yapılan duanın ardından Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu sünnet çocuklarına altın hediye etti. Tören sonrası çocuklar aileleriyle birlikte temalı parkta gün boyu eğlendi. The Land Of Legends tarafından da çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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