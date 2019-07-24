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Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine  'Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikenin iade talebi incelenecek' başlıklı haberimizde, iş insanı Sami Şentürk'e ait olduğu belirtilen fotoğraf, bu kişiye ait olmadığı için kaynağından iptal edilmiştir.

Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine
'Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikenin iade talebi incelenecek' başlıklı haberimizde, iş insanı Sami Şentürk'e ait olduğu belirtilen fotoğraf, bu kişiye ait olmadığı için kaynağından iptal edilmiştir. Sami Şentürk'ün fotoğrafı yenilenen haberdekidir.
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(YENİDEN)

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının aralarında bulunduğu 60 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği karara, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanıkların avukatları itiraz etti. İtirazın içeriğinde Fetullah Gülen için 17 dönüm araziye yaptırılan malikanenin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sami Şentürk'e iadesi de bulunuyor. Kararı inceleyen Bölge 2. Ceza Dairesi, malikanenin hazineye iade edilip edilmemesi ve dosyanın incelenmesi için davanın yeniden görülmesine karar verdi.
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 60 kişinin 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak' suçlamasıyla haklarında 10 yıldan 20 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle yargılandığı dava, geçtiğimiz yıl Aralık ayında karara bağlandı. Soruşturma kapsamında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'a örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'ne, örgüt lideri Fetullah Gülen için 17 dönümlük araziye yaptırılan lüks malikanenin sahibi iş insanı Sami Şentürk, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
FETULLAH GÜLEN İÇİN YAPTIRILAN MALİKANENİN İADESİ İNCELENECEK
Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile bazı sanıkların avukatları aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine Bursa Bölge Adliyesi 2’nci Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerinin başlamasına karar verdi. Ceza dairesinin, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Sami Şentürk'ün şirketine ait, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsadere (el konulma) kararının iptali ve devlet hazinesine aktarılıp aktarılmayacağı hakkında karar vermesi de bekleniyor. 17 dönüm arazı üzerine kurulu olan lüks malikanede, yarı olimpik havuz, spor sahaları, türk hamamı ve misafirhane odaları bulunuyordu. İlk duruşma Eylül ayında yapılacak.
FOTOĞRAFLI

Fetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yenidenFetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yenidenFetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yenidenFetullah Gülen için yaptırılan lüks malikanenin iade talebi incelenecek/ Fotoğraf iptaliyle yeniden

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