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Fetullah Gülen'in skandal talimatı deşifre oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:07 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör ağı çözüldü. Son gelen bilgilere göre, 3 bin 600 hattan 19 bin 560 kişinin arandığı tespit edildi. FETÖ terör örgütü elebaşının Fetullah Gülen'in 2016'da darbe girişiminin ardından örgüte 'Ankesörden görüşmeyi bırakın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

FETÖ'nün ankesörlü hat üzerinden yaptıkları görüşmelere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 3 bin 600 ankesörlü hattan 19 bin 560 kişinin arandığı, bunun 481'i ise İstanbul'da olduğu tespit edildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TALİMAT

Akşam'da yer alan habere göre, soruşturma dosyasındaki bir çok şüpheli itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İfadeledi derinleştiren emniyet, elebaşı Gülen'in talimatına ulaştı. Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte 'Ankesörlü hattan görüşmeyi bırakın' talimatı verdiği ortaya çıktı. Dosya kapsamında daha önce Üsküdar'daki 4 ayrı adresten örgütün elemanlarının sivil imamlarla görüştüğü belirlenmişti. Türkiye genelinde ise ankesörden yaklaşık 19 bin 560 kişinin arandığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik tespitler arasında geçtiğimiz günlerde ilk kez askeri öğrencilerin bulunduğu belirlenmişti.

BİRİ BİNBAŞI 15 ASKER GÖZALTINDA

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen,13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMA KRİMİNAL BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Ankesör dosyasından en son geçtiğimiz günlerde de Adana ve Hatay'da MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imza davalarının tutuksuz sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun, örgüt imamı tarafından ankesörlü telefondan arandığı tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştı.

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