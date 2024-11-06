HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fetullah Gülen'in torunu ile ilgili dikkat çeken detay! ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı

Fetullah Gülen'in torunu ile ilgili dikkat çeken detay! ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı

06.11.2024 13:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. Gülen’in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç'tan doğan torunu Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda görevli subay olduğu ortaya çıktı.

Fetullah Gülen'in torunu ile ilgili dikkat çeken detay! ABD ordusunda subay olduğu ortaya çıktı

Terörist başı Fetullah Gülen'in yeğeni Hansa Zeynep Kalaç'tan doğan torunu Hayreddin Kalaç'ın ABD ordusunda görevli subay olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep ile evli olan ve örgütün sözde icra heyetinde yer alan damat Adem Kalaç, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren Ebru Tv'nin yöneticiliğini yaptı.

Adem Kalaç ayrıca, Fetullah Gülen'in son anına kadar yanından ayrılmayan 'Uzun Cevdet' lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun da bacanağı. Hansa Zeynep ile evli olması nedeniyle damat kadrosunda yer alan Adem Kalaç'ın 4 çocuğundan Hayreddin Kalaç'ın ABD askeri olduğu ortaya çıktı.

2

Hayreddin Kalaç, New Jersey'de bulunan ve ABD ordusuna subay yetiştiren The Scarlet Knight Battalion-Army ROTC at Rutgers Üniversitesi'nde okudu. 23 Mayıs 2023 tarihinde okuldan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetine örgütün yönetim kadrosunda yer alan babası Adem Kalaç ile Fetullah Gülen'in öz yeğeni olan annesi Hansa Zeynep Kalaç da katıldı.

ABD vatandaşı gibi hayatını sürdüren Hayreddin Kalaç, ABD ordusunda subay olarak görevine devam ediyor. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fetö Subay Fetullah Gülen torun
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Ünlü isme son veda! Gözyaşları sel oldu

Ünlü isme son veda! Gözyaşları sel oldu

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

TikTok çekip dans ederken... Bebekler kanlı şekilde kuvözlerde!

TikTok çekip dans ederken... Bebekler kanlı şekilde kuvözlerde!

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

Ecem Sultan Çamlı hakkında ortaya çıkan detaylar kahretti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.