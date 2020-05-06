Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'e tahliye!

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mart'ta görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Duruşma savcısı, sanığın örgüt liderinin talimatı ile Bank Asya'ya 75 bin TL para yatırması nedeniyle "Örgüte yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ancak mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Sanık ve avukatına savunma için süre veren heyet, duruşmayı erteledi. Öte yandan sanık Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "sahtecilik" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanık Zeynep Gülen'in Beykoz'da 24 Ekim 2019 günü polisin yaptığı rutin kontrolde "Zeynep Setenay Özcan" adına düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte nüfus cüzdanıyla yakalandığı belirtildi. Şüpheli hareketler sergilemesi üzerine kendisini "Neşe Ateş" olarak beyan ettiği belirtilen Gülen'in daha sonra Zeynep Gülen olduğunu itiraf ettiği kaydedildi. S