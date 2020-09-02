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Fetullah Gülen’in kardeşinin cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen’in 10 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16.

İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen’in 10 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı.

’Silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kutbettin Gülen hakkındaki İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına yönelik temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanığa verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına hükmetti. Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

2 Ekim 2016 tarihinde, FETÖ’ye yönelik soruşturmada tutuklanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen, İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkeme kararını hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.

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