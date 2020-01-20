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İzmir
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
İZMİR
HABERLERİ
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20.01.2020 13:06 |
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" Akif Sarı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandıkları evde yakalandı.
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