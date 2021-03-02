Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.