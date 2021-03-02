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  4. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.

02.03.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28’i yakalandı.

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