Fetva hattını arayanlar 'Aşı olmamanın vebali var mı?' diye soruyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan, 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına son aylarda koronavirüs nedeniyle gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, 'Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?', 'Eşim çalışıyor. Küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için koronavirüs nedeniyle endişelerim var. Koronavirüsten kurtulmanın, bulaşmaması için duası var mı?', 'Koronavirüsten dolayı virüs bulaştırırım endişesiyle anne, babamı ziyaret edemiyorum. Onlara yardım edemediğim için vebal altında mıyım?', 'Koronavirüse inanmayıp maske takmadığım için günaha giriyor muyum?' şeklinde ilginç sorular yöneltiyor.

AİLELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Antalya Müftüsü Osman Artan, koronavirüsten korunmanın en etkili yolunun maske takmak, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmek olduğunu söyledi. Çağrı hattına gelen bazı sorular hakkında bilgi veren Müftü Artan, dinen aile bütünlüğünü korumanın esas olduğunu vurguladı. Evde sık vakit geçirdiği için tartışan eşlere birbirine karşı anlayışlı olmaları çağrısı yapan Artan, çalışan çiftlerin eve geldikten sonra hijyen kurallarını uygulamasını önerdi.