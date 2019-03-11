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Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılına ilişkin açıklama

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılına ilişkin bir mesaj yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, "Her dizesi büyük bir mana taşıyan eşsiz bir İstiklal Marşı’na sahip olduğumuz için ne kadar övünsek azdır" dedi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılına ilişkin bir mesaj yayımladı. Apaydın yayımladığı mesajda, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık sevdasının şiire dökülmüş hali olduğunu vurgulayarak, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Türk milleti ve kahraman ordumuz için yazdığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de milli marşımız olarak kabul edildi. İstiklal Marşı’mızın milli marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Türk milleti olarak ulusal marşımızı sonsuza dek, her yerde, gururla okumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her dizesi büyük bir mana taşıyan eşsiz bir İstiklal Marşı’na sahip olduğumuz için ne kadar övünsek azdır"
İstiklal Marşı’nın her okunduğunda milli duyguları kabartan ve Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü gösteren en büyük eser olduğunu vurgulayan Apaydın, "Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımız, milletimizin tarih boyunca sıkı sıkıya bağlandığı değerlerin şiire dökülmüş halidir. Her dizesi büyük bir mana taşıyan, eşsiz bir İstiklal Marşı’na sahip olduğumuz için ne kadar övünsek azdır. Her okuduğumuzda milli duygularımızı kabartan ve Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü gösteren en büyük eserdir. Ulusal marşımızın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını ve İstiklal Marşını kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’u, besteleyen Osman Zeki Üngör’ü minnet ve şükranla anıyorum" açıklamasında bulundu.

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