‘Feyruz Bizim Kimliğimizi Temsil Ediyor’

Lübnanlı ünlü şarkıcı Feyruz 21 Kasım’da 83 yaşına girdi. “Yaşayan diva” olarak da adlandırılan Feyruz’un Lübnan başta olmak üzere Arap dünyasında milyonlarca hayranı bulunuyor.

1950 yılında müzik hayatına başlayan Feyruz’un kasetlerinin, plaklarının ve cd’lerinin 150 milyondan fazla sattığı biliniyor. Şarkıcılığın yanısıra müzikallerde, dizi ve filmlerde de yer alan Feyruz politik duruşu ve güçlü kadın figürü olarak da günümüzde geniş çevrelerce saygı duyulan bir isim.

Arap dünyasında hala en çok dinlenen isimlerden biri olan Feyruz, Lübnan ve Suriye’de kültürün ve günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. İki ülkede de sık sık Feyruz’un şarkılarının dinlendiği programlarla, Feyruz konulu etkinliklerle ve duvar graffitileri ile karşılaşmak mümkün.

Feyruz hayranlarının oluşturduğu topluluklardan biri Feyruz’un 83.yaş gününü bir sergi ile kutladı.

Beyrut’ta yapılan etkinliği gerçekleştiren topluluktan Roula Higazi Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları etkinliği ve Feyruz’un kendileri için neden çok önemli olduğunu anlattı.