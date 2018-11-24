‘Feyruz Bizim Kimliğimizi Temsil Ediyor’

Lübnanlı ünlü şarkıcı Feyruz 21 Kasım’da 83 yaşına girdi. “Yaşayan diva” olarak da adlandırılan Feyruz’un Lübnan başta olmak üzere Arap dünyasında milyonlarca hayranı bulunuyor.
1950 yılında müzik hayatına başlayan Feyruz’un kasetlerinin, plaklarının ve cd’lerinin 150 milyondan fazla sattığı biliniyor. Şarkıcılığın yanısıra müzikallerde, dizi ve filmlerde de yer alan Feyruz politik duruşu ve güçlü kadın figürü olarak da günümüzde geniş çevrelerce saygı duyulan bir isim.
Arap dünyasında hala en çok dinlenen isimlerden biri olan Feyruz, Lübnan ve Suriye’de kültürün ve günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. İki ülkede de sık sık Feyruz’un şarkılarının dinlendiği programlarla, Feyruz konulu etkinliklerle ve duvar graffitileri ile karşılaşmak mümkün.
Feyruz hayranlarının oluşturduğu topluluklardan biri Feyruz’un 83.yaş gününü bir sergi ile kutladı.
Beyrut’ta yapılan etkinliği gerçekleştiren topluluktan Roula Higazi Amerika’nın Sesi’ne yaptıkları etkinliği ve Feyruz’un kendileri için neden çok önemli olduğunu anlattı.
Sosyal medya üzerinden tanışan 5 kişilik bir grup olduklarını belirten Higazi, “Bu etkinliği birlikte yaptık. Biz sadece Feyruz hayranı olan gruplardan biriyiz. Hepimiz Feyruz ile ilgili farklı materyaller topluyoruz. Ben daha çok Feyruz posterlerinin, fotoğraflarının, kasetlerinin ve plaklarının koleksiyonunu yapıyorum. Sergiyi de kendi topladığımız materyallerden oluşturduk” dedi.
Lübnan ve Suriye’de Feyruz, yetenekli bir sanatçıdan daha fazla anlamı olan bir figür olarak tanımlanıyor.
“Feyruz sizin için neden bu kadar önemli?” sorusunun cevabının zor ve komplike olduğunu belirten Higazi, “O, bizim kimliğimizi temsil ediyor. İnsanlık, müzik, barış, aşk, kültürel miras; herşey” diye konuştu.
Lübnan’a yerleşen Mardinli Süryani bir ailenin çocuğu olan Feyruz Lübnan iç savaşında ülkeyi terk etmemesi ve birleştirici söylemleri ile hatırlanıyor. Mahalle ve sokakların bölündüğü, Beyrut’un doğu ve batı olarak ikiye ayrıldığı iç savaş döneminde Feyruz’un hem doğu kesiminde hem de batı kesiminde konser verdiği biliniyor.
İç savaşın resmi olarak bitişinin ve başkenti ikiye ayıran hattın kaldırılışının sembollerinden biri Feyruz’un hat üzerindeki meydanda verdiği bir konser oldu.
Feyruz’un iç savaşı ve yarattığı yıkımı anlattığı Li Beyrut adlı şarkısı da ülke ile özdeşleşen şarkılar arasında yer alıyor.
“John Lennon duvarına Feyruz grafitisi yaptırdım”
Feyruz’un doğumgünü için yapılan etkinliğin organizatörlerinden biri olan Eddie Karam, Prag’daki John Lennon duvarına Feyruz graffitisi yaptırdığını söyledi.
Lübnanlı olduğunu ancak Dubai’de yaşadığını belirten Karam, Feyruz hayranlığının nesilden nesile geçtiğini savunuyor.
Karam, “39 yaşındayım ancak doğduğumuzdan beri Feyruz dinliyoruz. Hatta anne karnında dinlemeye başladık. Nesilden nesile aktarılan bir hayranlık, neredeyse genetik” dedi.
Feyruz hayranlarının gerçekleştirdiği sergiye yoğun ilgi gösterilmesi dikkat çekti.
Her yaştan insanın dinlediği Feyruz’un hayranları arasında her yaştan, görüşten ve inançtan insanla karşılaşmak mümkün. Sergiyi gezenler arasında yer alan Ganem adlı 27 yaşındaki genç kıza göre, “Feyruz’un kendi aralarında husumet olan taraflarca bile sevilen bir isim olmasının temel sebebi Lübnan kimliğini sembolize ediyor olması.”
Sergiye eşiyle birlikte katılan İlham Temsah Feyruz’un neredeyse bütün konserlerine gittiğini söyledi. 74 yaşında olduğunu belirten Temsah, “Benim için Feyruz’un anlamı çok fazla. Özellikle savaş zamanında ve sonrasında da. Savaş döneminde buradan kaçtık ancak Feyruz bizimleydi. Evde, arabada heryerde bizimleydi. Feyruz nerede konser verdiyse gittim; Paris, Amerika, Hollanda. Allah ona uzun ömür versin. Yine konserler versin, yine gitmek isterim” diye konuştu.
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