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  4. Feyyaz Duman'ın Kadın'dan sonraki yeni dizisi belli oldu! İşte Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Feyyaz Duman'ın Kadın'dan sonraki yeni dizisi belli oldu! İşte Baraj dizisi oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2020 21:31 | Son Güncelleme

Başrollerini Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün canlandıracağı Tarık Akan ile Türkan Şoray'ın başrollerinde olduğu Baraj filminin dizi versiyonuna 2 isim daha katıldı. Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman ile birlikte Tuna Orhan ve Sumru Yavrucuk dizi ekibine katıldı.

Feyyaz Duman'ın Kadın'dan sonraki yeni dizisi belli oldu! İşte Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Türkân Şoray ve Tarık Akan'ın başrolünü oynadıkları "Baraj" filminden esinlenilerek çekilecek olan dizinin hazırlıkları sürüyor. Çekimlerinin 24 Ocak'tan sonra başlaması planlanan dizinin başrol oyuncuları belli oldu.

Biran Damla Yılmaz'ın Nehir, Burak Yörük'ün Kadir karakterine hayat vereceği "Baraj"da Nazım rolünü 4 bölüm sonra final yapacak olan Kadın'ın sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oynayacak.

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Öte yandan Hasan Tolga Pulat'ın hem yazıp hem de yöneteceği dizinin kadrosuna 2 önemli isim daha katıldı. Usta oyuncu Tuna Orhan ve Sumru Yavrucuk dizinin kadrosunu güçlendirdi. FOX'ta seyirciyle buluşacak dizinin müziklerini kimin yapacağı ise henüz belli olmadı.

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Feyyaz Duman, baraj dizisi,

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