MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

07.03.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Can karakteri ile sevenleri tarafından büyük ilgi topladı. Oyunculuğu kadar sesi ile de beğenilen Feyyaz Şerifoğlu, şarkılarıyla da büyük başarılara imza atıyor.

Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimini Tekirdağ'da yapmış ve Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Okulu bitirdikten sonra şarkıcılığa yönelen sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmıştır ve single çalışmaları da bulunmaktadır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan oyuncu, müzik kariyerine ilk adımı 2014 senesinde Enbe Orkestrası ile attı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuğa başlaması ise reklam filmleri ile oldu. 2019 yılında ünlü bir markanın akıllı saat reklamında rol alan oyuncu, televizyon ekranlarına ise Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda isimli dizide Can karakterine rol vererek adım attı. Oyuncu, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan "Camdaki Kız" dizisi ile tekrar sevenleri ile buluşacak.

18 Aralık 2020'de "Gidene" isimli bir single yayınladı. Single'ın söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait. Şirket olarak ise DMC tercih edildi.

Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapan Feyyaz Şerifoğlu'nun boyu 1.73, kilosu 72 kg ve burcu ise oğlak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Diğer Haberler

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl? İşte son durumu...

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin sağlık durumu nasıl?

Camdaki Kız dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Camdaki Kız dizisinin konusu ne?

Camdaki Kız dizisi uyarlama mı?

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor? MİT dizisinin karakterleri gerçek hayatta kimi oynuyor?

Teşkilat dizisi gerçek olayları mı anlatıyor?

Survivor Poyraz neden yok? Yiğit Poyraz diskalifiye mi oldu?

Yarışmalarda yoktu! Üzücü haber geldi

Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi! İşte sağlık durumu

Usta oyuncu kalp krizi geçirdi

Serdar Yeğin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Serdar Yeğin kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.