Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimini Tekirdağ'da yapmış ve Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Okulu bitirdikten sonra şarkıcılığa yönelen sanatçı Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapmıştır ve single çalışmaları da bulunmaktadır.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

1991 yılında Rize'de dünyaya gelen Feyyaz Şerifoğlu, 2013 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Ajda Pekkan'ın vokalistliğini yapan oyuncu, müzik kariyerine ilk adımı 2014 senesinde Enbe Orkestrası ile attı.

Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuğa başlaması ise reklam filmleri ile oldu. 2019 yılında ünlü bir markanın akıllı saat reklamında rol alan oyuncu, televizyon ekranlarına ise Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda isimli dizide Can karakterine rol vererek adım attı. Oyuncu, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan "Camdaki Kız" dizisi ile tekrar sevenleri ile buluşacak.

18 Aralık 2020'de "Gidene" isimli bir single yayınladı. Single'ın söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait. Şirket olarak ise DMC tercih edildi.

Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapan Feyyaz Şerifoğlu'nun boyu 1.73, kilosu 72 kg ve burcu ise oğlak.

