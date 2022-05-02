Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e yanıt: 'Zalim anne' sıfatından çok sıkıldım!

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor. Önceki gün oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını dile getiren Deniz'e yanıt geldi. Aktan, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı.

"ZALİM ANNE' SIFATINDAN ÇOK SIKILDIM"

"Bu bir kaçma ya da kaçırma eylemi değil, yapılan onca haksızlıklara 'Artık bir dur' demekti. ifadelerini kullanan Feyza Aktan, "Gelişimden, nedenlerinden ve adresimizden oğlumun babası en başından beridir haberdar. Bu şekilde yansıtılması beni üzse de ne yazık ki hiç şaşırtmadı... Üzerime oturtulmaya çalışılan 'Zalim anne' sıfatından artık çok sıkıldım. Bu kararın nedenlerini cevap hakkım doğduğu için en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım, sevgiler..." şeklinde konuştu.

