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Feyza Aktan ve Özcan Deniz aynı evde mi yaşıyor? Aktan'ı güldüren soru

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin "Özcan Bey ile aynı evde yaşadığınız doğru mu?" şeklinde sorusuna bakın ne tepki verdi.

Feyza Aktan ve Özcan Deniz aynı evde mi yaşıyor? Aktan'ı güldüren soru

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile boşandıktan sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladıkları konuşulan Feyza Aktan, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; arkadaşı ile sohbet eden Aktan, mekan çıkışı basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli bir şok yaşadı.

Eski eşinin pandemi sürecince evde çektiği dizide oğlu Kuzey ile birlikte rol alan Feyza Aktan, galoşa benzeyen sivri burunlu terlikleriyle hızlı adımlarla aracı doğru yürüdü.

28 yaşındaki Aktan, oynadığı diziyi soran muhabirlere, "Benim için iyiydi. Detay veremem, sürpriz olsun" açıklamasını yaptı.

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Muhabirlerin "Özcan Bey ile aynı evde yaşadığınız doğru mu?" şeklinde sorusuna gülmekle yetinen Aktan, "Bir yere yetişmem lazım" diyerek oradan uzaklaştı.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey de 2018 yılının nisan ayında dünyaya gelmişti. İkili, geçtiğimiz aylarda boşanarak yollarını ayırmıştı. Ancak kısa süre sonra ise el ele görüntülenerek herkesi şaşırtmışlardı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam itici itin teki. ya . arkadaş bu kadın milleti ne avanak.
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