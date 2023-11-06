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Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."

06.11.2023 09:03 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat'ın gözaltı sürecinde Feyza Altun bir fenomene daha işaret etmişti. Show Haber'e konu olan Özlem Öz ve ailesi telaşa kapıldı ve iddialara göre hesaplarını temizlemeye başladı. Feyza Altun ise Özlem Öz'ün sosyal medya profilini temizlediğini paylaşarak gözdağı verdi.

Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."

Dilan Polat ve ailesinin gözaltı sürecinde avukat Feyza Altun bir fenomene daha dikkat çekmişti. Avukat Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında çeşitli iddialarda bulunduktan sonra Show Ana Haber de bu konuya eğilmişti.

Haberde Öz çifti, 'İkinci Dilan-Engin Polat Vakası mı?' şeklinde manşet yapılmıştı. Dr. Taylan Tayyar Öz'ün Ataşehir'deki kliniğini görüntüleyen Show TV ekipleri, 'klinik' yazmayan bir apartman dairesinde sülük tedavisi, hacamat, dolgu, botoks ve ortapedi tedavisi uyguladığını söyledi. Bir de gıda takviyesi olarak satılan fakat barkodu okutulunca güneş kremi çıkan ürün gündemi sarstı.

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Bu iddialardan sonra fenomen aile gündeme geldi ve Öz ailesi iddialar göre hesaplarında değişiklik yapmaya başladı.

Feyza Altun, o fenomeni işaret etti! Olay iddialar Feyza Altun, o fenomeni işaret etti! Olay iddialar

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HESABINDAKİ TANITIMLARI AZALTTI

Avukat Feyza Altun ise Özlem Öz'ün sosyal medya profilini temizlediğini paylaştı ve "Temizle Özlem. Ben aldım bile tüm hesabının imajını" diyerek o aileye gözdağı verdi.

SSA
Takipçilerinin yorumlarına göre Özlem Öz, profilinden 25'e yakın paylaşımı kaldırdı ve ürün tanıtımlarını azalttı.

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