Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."

Dilan Polat ve ailesinin gözaltı sürecinde avukat Feyza Altun bir fenomene daha dikkat çekmişti. Avukat Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında çeşitli iddialarda bulunduktan sonra Show Ana Haber de bu konuya eğilmişti.

Haberde Öz çifti, 'İkinci Dilan-Engin Polat Vakası mı?' şeklinde manşet yapılmıştı. Dr. Taylan Tayyar Öz'ün Ataşehir'deki kliniğini görüntüleyen Show TV ekipleri, 'klinik' yazmayan bir apartman dairesinde sülük tedavisi, hacamat, dolgu, botoks ve ortapedi tedavisi uyguladığını söyledi. Bir de gıda takviyesi olarak satılan fakat barkodu okutulunca güneş kremi çıkan ürün gündemi sarstı.

Bu iddialardan sonra fenomen aile gündeme geldi ve Öz ailesi iddialar göre hesaplarında değişiklik yapmaya başladı.

HESABINDAKİ TANITIMLARI AZALTTI

Avukat Feyza Altun ise Özlem Öz'ün sosyal medya profilini temizlediğini paylaştı ve "Temizle Özlem. Ben aldım bile tüm hesabının imajını" diyerek o aileye gözdağı verdi.



Takipçilerinin yorumlarına göre Özlem Öz, profilinden 25'e yakın paylaşımı kaldırdı ve ürün tanıtımlarını azalttı.







