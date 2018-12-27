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Feyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

Yıllar önce duruşmalara bebeğiyle katılarak sosyal medyada yankı uyandıran avukat Feyza Altun, Maltepe’deki kadınlarla bir araya geldi.

Feyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeli

İSTANBUL, (DHA) -Yıllar önce duruşmalara bebeğiyle katılarak sosyal medyada yankı uyandıran avukat Feyza Altun, Maltepe’deki kadınlarla bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadın haklarında yaşanan değişimi 'Kadının Erki: Türkiye’de Kadın Olmak' konulu bir söyleşide anlatan Altun, kadınlara mücadelelerinden asla vazgeçmemesi tavsiyesinde bulundu.

Avukat Feyza Altun, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu’nda düzenlenen 'Kadının Erki: Türkiye’de Kadın Olmak' söyleşisinde Maltepeli kadınlarla buluştu.

Kadın haklarının Türkiye’deki gelişiminden bahseden Altun, şunları söyledi:

“Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934’ten 2015’e kadar meclisten geçen 10 bin 785 vekilin ancak 495’i kadın. Bizlere bu hakkı tanıyan başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyet kadını, erkekle eşit olan, ev içerisinde kocasıyla dayanışan, çocuklarının gözü önünde en az baba kadar otorite sahibi bir kadın iken seneler içerisinde tasvir değişmeye başlıyor. 1945’ten sonra hem okul kitaplarındaki tasvirde kadınlar mutfak önlükleriyle görülüyor, kızlar leğende çamaşır yıkıyor.”

“MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYİN”

Türk kadınının siyasette de hak ettiği yeri bulamadığına değinerek konuşmasını sürdüren Altun, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Birleşmiş Milletler Women ve Parlamentolar Arası Birlik raporuna göre dünyada kadınların siyasete katılımından Türkiye 194 ülke arasında 132’nci sırada. Bu listede ilk 3 sırayı Ruanda, Bolivya ve Küba paylaşmakta. Günümüz Türk siyasetinde kadın, aslında toplumdaki kadında çok ayrı değil. 6284 sayılı yasayı biliyorsunuz, mecliste boşanma komisyonu kuruluyor, kadın cinayetleri artıyor, işten önce kadınlar çıkarılıyor, çalışan kadınlar kreş desteğinden faydalanamıyor, kadınlar çalıştığı için erkekler iş bulamıyor gibi söylemler dillendiriliyor. Tüm bunlar kadınların önünü tıkıyor. Ben duruşmalara bebeğimle çıktığımda şov yapıyorsun dediler ama bu ülkedeki kadınların bir gerçeğiydi ve çok sayıda olumlu mesaj da aldım. Önerim asla ve asla mücadeleden vazgeçmemektir."

Konuşmasında kadınlara yönelik ayrıştırıcı konuşmalara da yer vererek, örneklerle kadın haklarını anlatan Altun, 'Kadının Fendi', 'Kadının Erki' ve 'Kadının Derdi' isimli kitaplarını imzaladı.

Feyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeliFeyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeliFeyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeliFeyza Altun: Kadınlar mücadelelerinden vazgeçmemeli

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