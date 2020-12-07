Feyza Civelek kimdir? 2 ayda 21 kilo verdi! Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? İşte Feyza Civelek son hali

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Lara karakteriyle tanınan Feyza Civelek son olarak rol aldığı yeni dizi Sol Yanım ve verdiği 21 kilo ile gündeme geldi. Sol Yanım dizisiyle tekrar ekranlara dönen ünlü oyuncu, 2 ayda 21 kilo verdiğini açıkladı. Şimdi ünlü ismin hayranları ve dizinin takipçileri tarafından Feyza Civelek nasıl kilo verdi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Feyza Civelek nasıl zayıfladı sorularına da açıklamalarında cevap verdi. Spor ve sağlıklı beslenmeyle kilo verdiğini açıklayan Civelek, özgüveninin de yerine geldiğini belirtti. Şimdi ünlü isimle ilgili detaylar araştırılıyor. Feyza Civelek kaç yaşında? Feyza Civelek nereli?

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan ünlü isim yaş olarak şu anda 25 yaşında. Beykent Üniversitesi’nde eğitim alan ünlü oyuncu, daha önce çok sayıda dizide rol aldı. Özellikle Adını Feriha Koydum dizisiyle başarılı bir çıkış yakalayan ve canlandırdığı Lara karakteriyle çok sayıda insan tarafından beğenilen Civelek, o dizide kilolu haliyle tanınmıştı. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum dizisinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile ekran karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncunun New York Film Academy'de de eğitim aldığı biliniyor.