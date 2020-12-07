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Feyza Civelek kimdir? 2 ayda 21 kilo verdi! Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? İşte Feyza Civelek son hali

07.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Feyza Civelek kimdir? 2 ayda 21 kilo verdi! Feyza Civelek kaç yaşında, nereli? İşte Feyza Civelek son hali

Rol aldığı yeni dizi ve verdiği kilolarla gündeme bomba gibi düşen Feyza Civelek çok sayıda televizyon izleyicisi tarafından araştırılıyor. Özellikle Feyza Civelek nasıl kilo verdi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Feyza Civelek kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında nereli? İşte Feyza Civelek’in son hali

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Lara karakteriyle tanınan Feyza Civelek son olarak rol aldığı yeni dizi Sol Yanım ve verdiği 21 kilo ile gündeme geldi. Sol Yanım dizisiyle tekrar ekranlara dönen ünlü oyuncu, 2 ayda 21 kilo verdiğini açıkladı. Şimdi ünlü ismin hayranları ve dizinin takipçileri tarafından Feyza Civelek nasıl kilo verdi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Feyza Civelek nasıl zayıfladı sorularına da açıklamalarında cevap verdi. Spor ve sağlıklı beslenmeyle kilo verdiğini açıklayan Civelek, özgüveninin de yerine geldiğini belirtti. Şimdi ünlü isimle ilgili detaylar araştırılıyor. Feyza Civelek kaç yaşında? Feyza Civelek nereli?

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek 21 kilo verdi! İşte son haliAdını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek 21 kilo verdi! İşte son hali

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan ünlü isim yaş olarak şu anda 25 yaşında. Beykent Üniversitesi’nde eğitim alan ünlü oyuncu, daha önce çok sayıda dizide rol aldı. Özellikle Adını Feriha Koydum dizisiyle başarılı bir çıkış yakalayan ve canlandırdığı Lara karakteriyle çok sayıda insan tarafından beğenilen Civelek, o dizide kilolu haliyle tanınmıştı. Aynı zamanda Adını Feriha Koydum dizisinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile ekran karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncunun New York Film Academy'de de eğitim aldığı biliniyor.

Feyza Civelek dizileri arasında Adını Feriha Koydum dizisinin yanı sıra Güllerin Savaşı dizisi, Bir Umut Yeter dizisi, Kavak Yelleri dizisi ve Acemi Cadı dizisi yer alıyor. Feyza Civelek kilo verdikten sonra ise şu anda ekran macerasına yeni başlayan ve Star TV’de izleyicilerle buluşan Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterini canlandırıyor. Sol Yanım dizisi Perşembe akşamları saat 20.00'de Star TV'de ekranlara geliyor. Dizinin bu hafta 3. bölümü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Civelek'in yanı sıra Cansel Elçin ve Defne Samyeli gibi önemli isimler rol alıyor.

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