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Feyza Civelek: Yumruk atan polisi ısırdım

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 11:40 | Son Güncelleme 6 saat önce

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ile arkadaşı Ecem A. dün sabah 03.30 sıralarında alkol kontrolü yapan polislerle tartışıp karakolluk olmuştu. Polisin elini ısıran genç oyucunun görüntülerine sadece Mynet ulaşmış, Feyza Civelek'in polis memuruna ettiği hakaretler büyük ses getirdi.

Feyza Civelek: Yumruk atan polisi ısırdım

Ünlü oyuncu Feyza Civelek (23), dün aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla arkadaşı Ecem A. İle birlikte adliyeye götürülüp, “Polise mukavemet” suçundan gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç oyuncu Feyza Civelek'in olay anı görüntülerine ilk kez Mynet ulaşmıştı.

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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'in haberine göre genç oyuncu Feyza Civelek polisin şiddetine karşı elini ısırmış.

İşte genç oyuncunun ifadesi...

Feyza Civelek ifadesinde, “Ortaköy’den eve geçtiğimiz esnada polis memurları bizi durdurdu. Bir polis memuru arkadaşımın saçından tutarak araçtan indirdi. Yanıma gelen 2 polis de beni zorla araçtan indirdi. O sırada polis memuru beni yere yatırdı, yumruk attı. Ben de bana vuran polis memurunun elini ısırdım. Polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

SAÇIMDAN ÇEKTİ

Ecem A. ise “Beni kolumdan tutarak yere yatırdı. Ben arkadaşıma baktığımda iki polis memurunun arkadaşımı yere yatırdığını gördüm. Yoldan geçen araçlar durarak polis memurlarına engel olmak istedi. Bir tane polis aracı durdu ve polis memurunu itip beni aldı ve araca bindirdi. Beni yere yatıran polisle tartıştı. Polis merkezine geldiğimde trafik polisleri hiçbir suçum yokken ehliyetimi aldılar. Uzlaşmayı kabul etmiyorum. Şikâyetçiyim” diye konuştu.

ADLİ KONTROLLE

İfadelerin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Ecem A.’nın her pazartesi karakola giderek imza vermeleri koşuluyla “adli kontrol” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. İki arkadaş hakkında polise mukavemet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek polis şiddet

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
görüntülerde alkol dozunu kaçırmış yozlaşmış gençlik görüyorum polisin bi suçu yok .... suç ana babalarında siz terbiye vermeyin ahlaktan yoksun bırakın sonra dışarıda biz uğraşalım bunlarla...
@gurkanozselcuk Aynen katılıyorum... Ayrıca Polis yumruk atmış diyor bakar mısınız yumruk yiyen bir surat böyle temiz olur mu ? İftrada atıyor. Atacaksın kodese 1 ay kalacak
Bir sorun bakalım aşıları tamammıymış,polisimize bir şey olmasında...
Polis Yumruk atmış. Bizde inandık. Kafan iye ayakta duramıyorsun be. Ünlüsünüz ya size kimse hesap soramaz durduramaz değil mi?
Şımarıklıkta son nokta...Bir dizilik mahalle meşhurları kendini birşey sanıyor Terbiye yoksunları :(
böyle 3 kuruşluk insanlara 5 kuruşluk değer verirsen olacağı bu işte tepemize pislerler yakanda
1.60 boyunda 55 kg ağırlığında bir kadın,23 yaşında lütfen yorumlarınızı buna göre yapın,hemen saldırmayın.
ah polisim doğuda teröristle uğraş gel batıda şımarık sarhoşlarla uğraş Allah polisimizin yardıcısı olsun bu sarhoş şahısıda ıslah etsin
Gene bir arkol vakası daha. Kadın madur edebiyatı yapıyor ama zil zurna sarhoş. Polis bana vur diyo birileri olay yerine geçmesin diye kolunu kaldırıyo kadın çarpıp düşü sarhoş olduğundan idrak edemiyo ve ağzı alınmıcak küfürler. Şimdi bu polisin hakkını kim korucak herşey ortada. Olsaydı abd polisi gibi yetkisi kız saldırmaya geldiği anda yerdi şok tabancasını öyle yapmak lazım.
az bile yapmış polisler şımarıklara
polisi kullanarak şöhret olmaya çalışan zavallı.
Hem içkili hemde güçlü ağzı bozuk ne günler yav..amerikada olsa coktan kurşunu yerdi..polis görevini yapıyor ve yapacak senin gibilerde böyle rezil olduğunuzla kalacaksınız..
Cebi para görünce kendini bişey sanan mahluk. Devletin polisi o saatte görev başında beklesin, sen de iç iç sonra polis kontrolünden kaçmaya çalış ve adamlara saldır.
gezi ruhu
sen oyunculuğu birak senarist ol bence ifadeye bak ne yazmışsın Vallah. çiklet reklamında sakızı bile oynayamayacağın insanlar maalesef ünlü oluyor.
Kepazeye bakarmısın ayakta duracak hali yok, araba kullanıyor, polisin elini ısırıyor sonra kalkıyor bana yumruk attı diyor
kardeşim alkollü polise yakalandığımı daha aslanlık yapmaya gerek yok yakalanmışsın daha hala pislik peşindesiniz yakalandı. bitti ağa ya araç kullanırken içmiycen içip yakalandıysanda direnmiycen bunların yaptığı terbiyesizlik başka biley değil ağzıyla içememişler.
sana değer veren seyircin artık olmayacak başlamadan bittin bence. by by Gameover
polisin siddet uyguladıgını sanmam .alkollu arac kullanan kisiye gorevını yapmıs. ünlü kişi ünsüzleşince alkolün de etkisi ile çirkefleşip istenmeyen manzara. sonuçta pişmanlık duyulacak bu üzücü durum magazıncılere de bu kadar malzeme olmamalı.
bu sıralarda x bir dizide yoldan yürüyen adam rolünde oynayan biri bile kendini ünlü sanıp triplere giriyor.
Oyuncu, adı üzerinde mesleği de .. Atatürk ün oyuncu ve sanatçılar için söylediği söz nerede bu zavallının yaptığı nerede ..
yaklaşık 25 yıldır araç kullanıyorum hiç bir zaman trafik kontrolünde polis saçımdan tutarak arabadan indirmedi kızlar içkiyi ağzınızla için
polise askere kalkan eli kırmadan o ülkede huzur ve asayış olmaz
alkol kontrolü abisi,sadece sürücüye yapılır.Ki sen sürücüysen üflersin cihaza,üflemezsen hastaneye götürülür kan verirsin bu kanundur.inanmıyorum ama alkollü alküllü ne dedinde o adamlar gecenin bir yarısı çıldırttın acaba figüranın figüranı...ünlü oyuncuymuş bak bak bakk...
Terbiyesizler. Yok polis yumruk atmış, yok saçından çekmiş, seyretti herkes rezil halinizi televizyonda, bir de utanmadan polislere suç atıyorlar. Sen önce ocak ayında giydiğin kıyafete bak, donla dışarı çıkmışsın. Benim ailemde de yaz günü şort giyilir, ama kafayı çekip kış günü kimse dışarı rezil biçimde çıkmıyor.
ay ne önemli haber verin mahkemeye hakim cezasını versin cezada serbest kalma zaten
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