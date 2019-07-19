Feyzi: “Kamu çalışanlarının vatandaşlara üslup ve davranışlarında itibar suikastı var”

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, “İş dünyasında en önemli sorunların başında kamu çalışanlarının davranışları ciddi bir sorun haline gelmiştir” dedi.

Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi, kamu çalışanlarının davranışları, Organize Sanayi Bölgesinin büyümesi, üniversite de yeni bölümlerin açılması ve fındık fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Vergi sahibi işletme sahiplerinin iadeyi itibarı ihtiyaçları vardır” diyen FATBO Başkanı Ali Feyzi, “Devletin kurumlarında çalışan memurlarının iş dünyası ve esnaf kardeşlerimize bakış açısında tutum ve davranış açısından biz kendilerini düzeltmesi gerekiyor. Gerek bir cezai işlem uygulamasında bile kamu çalışanlarının vatandaşlara üslup ve davranışlarında itibar suikastı vardır. Biz bu duruma en üst düzeyde ilgili yetkililerle görüşüp bu sorunun çözümlenmesi için elimizden geleni yapacağız. İş dünyasında en önemli sorunların başında kamu çalışanlarının davranışları ciddi bir sorun haline gelmiştir. Kamu çalışanlarına vatandaşlara nasıl davranılır, nasıl hizmet verilir seminerleri verilmelidir. Kamu personeli görevini yapmasın demiyoruz fakat karşısında ki vatandaş da onun marabası değildir. Ticaretini yapan, ekonomiye katkı sağlayan esnaflarımız başımızın tacıdır. Bu tür sıkıntılar iş dünyasının sorunu olmamalıdır. Herkesi düzenli bir şekilde görev yapmaya davet ediyorum. Her gün bizlere gelen şikayetler gösteriyor ki bu konunun ciddi anlamda ele alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar mutlaka eylül ayından önce açıklanmalıdır”

Hükümetin fındık konusunda dik durmasını istediklerini belirten Feyzi, “Fiyatlar konusunda afaki bir rakam beklemiyoruz. Fındık şuan bahçelerimizde yetişmeye devam ediyor. Üreticilerimizin elinde şu dönemde fındık varken fiyat açıklansa mahsul daha fazla değer bulur ve üreticilerimizde ekonomi olarak rahatlar. Üreticilerimizin elinde olmadıktan sonra fındık para etse ne olur etmese ne olur. Herkesin elinde fındık varken açıklanan fiyatlar herkesi memnun edecektir. 15 TL’den aşağı bir rakam beklemiyoruz. Fındığın taban fiyatı bu yıl böyle olmalıdır. Hükümetimiz açıkladığı fındık fiyatının da arkasında durmak zorundadır. Yoksa açıkladığı fiyat serbest piyasa da erir ve Allah korusun fiyatlar çok aşağılarda bir rakam olur. Tutumlu davranmamız gerekiyor. TMO 16-17 TL gibi bir rakam açıklarsa çok yük binmez ve piyasada hareketli olur. Üreticilerimizde bu fiyatlar memnun eder ve ciddi derece bölgemizde ekonomik bir hareketlilik yaşanır. 15 TL herkesin mutlu olduğu bir rakamdır rekoltemize göre. Bu fiyatların altına düşmemesi için bir sistem oluşturulmalıdır. Fiyatlar mutlaka eylül ayından önce açıklanmalıdır. Alım şartları ve fiyat istikrarı olarak bu fiyatlar açıklanmalıdır” şeklinde konuştu.