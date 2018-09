Feyzioğlu: 15 Eylül, Türkiye ile Azerbaycan avukatlarının dostluk günüdür

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) -TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "15 Eylül, Türkiye ile Azerbaycan avukatlarının müşterek dayanışma ve dostluk günü olarak kabul edilmiştir" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’nün, Ermeni çetelerin işgalinden Nuri Paşa komutasındaki Türk Ordusu tarafından kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve dayanışmanın önemini vurgulayan Feyzioğlu, mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Dost ve kardeş Can Azerbaycan'ın kalbi, Bakü şehrinin işgalden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü şahsım ve Türkiye Barolar Birliği adına en içten duygularla kutluyorum. Bir Türk atasözü, ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ der. Sizler gözden hiç ırak olmadınız ki gönülden ırak olasınız. Herkesin malumudur ki, Türkiye ve Azerbaycan iki ülke tek millettir. 15 Eylül 1918’de Anadolu'dan Azerbaycan'a, İstanbul'dan Gence'ye, Bakü'ye uzanan el dost elidir, kardeş elidir. Nuri Paşa Komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan Halkına etnik temizlik uygulayan, Bakü'ye işgal altında bulunduran Ermeni çetelerine karşı Anadolu'dan uzanan dost elidir. Bütün dünya bilmelidir ki, o dost eli, o kardeş eli Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu her an uzatılmak için yine hazırdır. Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Kollegiyası ile TBB arasında düzenlenen protokol ile 15 Eylül, Türkiye ile Azerbaycan avukatlarının müşterek dayanışma ve dostluk günü olarak kabul edilmiştir. İki ülke ve iki halk arasındaki tarihten gelen ortak paydaların, TBB ve Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Kollegiyası tarafından yapılacak ortak çalışmalar sonucu hukuk paydalarıyla daha da zenginleşeceğine inancımız tamdır. Türkiye'den Azerbaycan'a, Ankara'dan Bakü' ye, kucak dolusu selamlarımızı ve sizinle bir çarpan yüreğimizi gönderiyoruz."

