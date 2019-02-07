Feyzioğlu: 2 yılda kadın cinayetleri yüzde 30,6 arttı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 arasında, 3 yılda bin 184 kadının öldürüldüğünü, 2 yılda kadın cinayetlerinde yüzde 30,6 oranında artış olduğunu söyledi. Feyzioğlu, şiddetin egemen olduğu bir toplumda hukukun egemen olamayacağını belirtti.

Kadınları Koruma ve Dayanışma Derneği (KKDD) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 'yol verdin' ya da 'vermedin', 'kırmızı ışıkta niye durdun?' ya da 'niye yavaşladın?' diye çıkan kavgalarda yaklaşık 100 kişinin pompalı tüfekle, bıçakla ya da levye ile öldürüldüğünü söyledi. Feyzioğlu, "Yaralananların sayısını bilmiyorum. Bu bile aslında demokrasinin, hukuk devletinin, can güvenliği hakkımızın neresinde olduğunu gösteriyor" dedi.

'Demokrasi' ve 'şiddet', 'hukuk' ve 'şiddet'in yan yana olamayacağını belirten Metin Feyzioğlu, şunları söyledi: "Şiddet egemense hakkın çoğulu anlamına gelen hukuk elbette ki egemen olamaz. Kaba kuvvetin geçerli olduğu bir yerde 'benim hakkım bu' cümlesinin hiçbir geçerliliği yoktur. Otobüse binerken eğer sizden daha güçlü, daha iri olan birisi omuz atıp önünüze geçiyorsa o zaman önce sıraya girmenin size bir hak sağlamadığı ortadadır. Aslında hayatımız çok zor cümlelerle açıklanması gerekmeyecek kadar basit, güncel, sıradan ve hukuk da işte o sıradanlığın içinde. Hayatımızı çekilir kılan ya da kılmayan hukuk varsa hayatımız çekilir, yoksa çekilmez."

'3 YILDA BİN 184 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ'

Kadın cinayetlerinin yüzde 85'ini kocalar, sevgililer, eski eşler ya da ayrılmak istedikleri sevgililerin işlediğini ifade eden Feyzioğlu, "1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 arasında, 3 yılda bin 184 kadın bu sebeple öldürülmüş durumda. 2 yılda kadın cinayetlerinde artış ise, yüzde 30,6" dedi.

'ÇÖZÜMÜ SİYASİ PARTİLERE DİKTE ETMEMİZ GEREKİYOR'

Konuya kökünden ve özünden yaklaşılması gerektiğini savunan Feyzioğlu, "Bu meseleye 'sizin yüzünüzden', 'senin yüzünden', 'onun yüzünden' ya da 'benim hiç suçum yok', 'ben masumum' 'ama sen' diye yaklaştığımızda çözemeyeceğimiz açık. Bu konuyu iktidar, muhalefet partileri bu ayrımın dışında, siyasetin ya da siyasi particiliğin dışında çözmemiz lazım. Çözüp, çözümü siyasi partilere dikte etmemiz gerekiyor. 'Biz böyle çözdük, bunu istiyoruz' dememiz lazım. Yoksa işi siyasi particilik boyutunda alıp suçları, trajedileri birbirlerine karşılıklı gol atma meselesine çeviren siyasetçilerin destekçisi olursak kadınlar öldürülmeye, çocuklar istismar edilmeye devam edecektir" diye konuştu.

'BUNU BAŞARMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER'

Ayrımcılığı önlemek için hukukun üzerinde durulması gerektiğini kaydeden Metin Feyzioğlu, şöyle dedi: "'Niçin hukuk?' derseniz; şiddeti önlemek için. Şiddeti önlemenin yolu ayrımcılığı önlemektir. Layık olanın layık olduğu göreve gelmesi; ancak hukuk güvencesi ile olur ve dolayısıyla ancak hukuk, kişinin cinsiyetine bakmaksızın layık olduğu göreve gelmesini sağlayabilir ve dolayısıyla ancak iyi işleyen bir hukuk toplumun kadınlarını zincirlerinden kopartarak toplumu özgürleştirebilir. Bunu başarmanın yolu eğitimden geçer. Bunu başarmanın yolu, anaokulu öncesi eğitimden başlayarak üniversite eğitimi ve meslek içi eğitime gelir. İyi hukukçu yetiştirmek hiç kuşkusuz bunun sonucu, son noktasında tartışacağımız bir eğitimdir ve kadının erkekle eşit olduğu bilincini yaşamının ilk anlarından itibaren edinmiş insanlar şiddetten uzak, ayrımcılıktan uzak bir refah toplumunu yaratabilir. Zor iştir. Kolaycı yaklaşımlar gerçekçi çözümler üretmez.”

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