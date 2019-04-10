Feyzioğlu: Artık seçim sürecinin sonuçlanması lazım

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin İstanbul'daki seçimlere kilitlendiğini belirterek, "Artık bir an önce bu sürecin sonuçlanması lazım. İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurullarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla, seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası, Türkiye'de sadece bu seçimi değil, bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş tüm seçimleri hem Türkiye'de hem dünyada sorgulatır" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberinde bazı baro başkanları ile birlikte Edirne Barosu'nda avukatlara verilen eğitime katıldı. Edirne Baro Başkanı Alper Pınar ile avukatların karşıladığı Feyzioğlu, programdan önce gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, İstanbul seçim sonuçlarına kilitlendiğini ve artık bu sürecin bir an önce sonuçlanması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu şunları söyledi:

"Çok önemli bir hususun altını çizelim, seçim sürecinde hukuka, seçim mevzuatına göre, belli işlemlerin, belli süre içerisinde yapılması gerekir. Bunlardan biri seçmen listeleridir. Seçmen listeleri askıya çıkar, askıya çıktıktan sonra bir itiraz süresi vardır. O itiraz süresi sonunda kesinleşir. Bu kesinleşme olduktan sonra seçim bitmiş, oylar sayılmış, seçmen listelerinin seçimin sonucunu etkileyecek şekilde yeniden tartışma konusu yapılması mümkün değildir. Hangi siyasi parti derse desin mümkün değildir. Bizim bütün açıklamalarımız siyasi partiler üstüdür. Bizden o ya da bu siyasi parti lehine ya da aleyhine tek cümle duyamazsınız. Sadece hukuk duyarsınız ve hukuk da burada diyor ki, seçmen listelerini tekrar tartışma konusu yapamazsın."