HABER

Feyzioğlu: "Bu vatanı bölmek isteyenler asla başaramayacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumunda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.“Kurtuluştan Kuruluşa 100.

Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumunda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fezyioğlu, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamayacağını söyledi.
“Kurtuluştan Kuruluşa 100. Yılında Sivas Kongresi” Uluslararası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Sempozyuma Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB)Metin Feyzioğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda temsilcisi katıldı. Sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Sempozyumda açılış konuşması yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bu gün şu sözleri hepimiz herhalde yürekten tekrarlamalıyız, ’Vatan milli sınırlar içinde bir bütündür, bölünemez.’ Bu gün bu vatanı bölmek isteyenler var mıdır? vardır. Bu gün bu vatanı bölmek isteyenler başarabilecekler mi? Asla başaramayacaklardır. Bu gün 21.yüzyılın mandacıları var mıdır? Teslim olmaya hazırlar. Bu gün emperyalistlerin hayranları var mıdır? Vardır. Asla başaramayacaklar. Çünkü biz Sivas’ta bir söz verdik, ya istiklal ya ölüm dedik. Benimde ya istiklal ya ölüm dedikten sonra bir tek sözüm var, Mustafa Kemal Atatürk’ün anladığı anlamıyla ’Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde konuştu.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Halk Ekmek yüzde 40 zam yapınca fırıncılar da zam istediHalk Ekmek yüzde 40 zam yapınca fırıncılar da zam istedi
Edirne’de tarihi konak, 'Edirne Kırmızısı’na boyandıEdirne’de tarihi konak, 'Edirne Kırmızısı’na boyandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.