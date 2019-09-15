HABER

Feyzioğlu: Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa söyleyecek başka sözümüz olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nda yapılan ilk genel kurulda konuştu.

Feyzioğlu: Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa söyleyecek başka sözümüz olur

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)-TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nda yapılan ilk genel kurulda konuştu. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirten Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız" dedi.
Ardahan'da yeni kurulan baro için avukatlar olağan genel kurula gitti. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen Avukat Osman Nuri Yıldız ile Avukat Murat Yolcu başkanlık için aday oldu. Ardahan Barosu'nun ilk genel kuruluna Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, komşu illerin Baro başkanları ve avukatlar katıldı.
Genel kurulda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği olarak biz tüm barolarımızı sardık sarmaladık, kucakladık. Türkiye Barolar Birliği’nin sosyal yardım fonunda haftada avukatlarımız için harcadığımız yardım miktarı tam 1 milyon Türk Lirasıdır. Bir kuruş devletimizden kaynak almadan tamamen avukatlarımızın kendi ürettiği kaynaktır. Her kuruşu meslektaşlarımızın hizmetine ve emrine gitmektedir bu kaynağın. Sağlık yardımı yapıyoruz, meslektaşlarımız 160 hastanede, 6 yıldır 60'a yakın ilde yatarak bir imza atıp tedavilerini görmektedir. Bunu büyüklerimizin bize kazandırdığı pul sistemi ile yapmaktayız. Bizim katkımız puldan gelen paranın faizden faiz kazanması yerine meslektaşın cebine gitmesini sağlamak olmuştur. Şükür olsun alnımız açıktır, meslektaşlarımızın hizmetine tüm kaynaklarımız sunulmuştur" diye konuştu.
Baroların günlük siyasete alet edilmemesini isteyen Feyzioğlu, konuşmasında yargı reformuna da yer verdi. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye’nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini Adalet Bakanlığı’nın çatısı altında hazırladıklarını hatırlatan Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Son 25 yılı bilerek ve aktif gelişmelerin içinde gerek öğretim üyesi gerek fakülte dekanı, gerek baro başkanı, gerek birlik başkanı olarak aktif her gelişmenin içinde bulunan bir meslektaşınız sıfatı ile konuşuyorum. Bu kadar çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanan bir başka reform ben yaşamadım. Bundan sonra mesele hayata geçirme meselesidir. Hayata geçmez derseniz geçmemesine katkıda bulunursunuz. En yüksek irade tarafından ifade edilen milletin önünde söz verilen, taahhüt edilen bir belgenin hayata geçirilmesi için çaba harcarsanız ve her vesile ile bu taahhüdü hatırlatırsanız ve takip ederseniz bunun hayata geçmesini ve meslektaşınıza ve vatandaşa faydalı hale gelmesini hukuk devletinin gökyüzündeki parlak bir yıldız olmaktan çıkıp vatandaşın elindeki bir nimet olmasını sağlayabilirsiniz."
'DEVLETİN KAPISI BİZİM KAPIMIZDIR'
Artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa, talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız. Herkes şu anda bu millete hizmet etmek için farklı görüşte de olsa seferber olduysa artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerekir" dedi.
Avukatların adaletin ve hukuk devletinin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Masatlı ise; "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile Türkiye’de yeni bir yönetim sistemi tesis edildi. Bununla beraber sayın Cumhurbaşkanımızın da yargı ile ilgili birtakım politikaları vardı. Bunun içinde yeni yargı strateji belgesi de önemli yer tutmakta ve Adalet Bakanlığımızın da koordinasyonunda şu anda tüm paydaşlar, yani başta Barolar Birliği olmak üzere, bilim insanları olmak üzere ve yargı içinde etkisi ve katkısı olan bütün kesimlerin dahili ile bir belge hazırlandı. Ümit ediyoruz bu da en kısa sürede gerçekleşecektir ve buna bütün paydaşlar yeteri kadar katkı sağlayacaktır" dedi.
​Konuşmalardan sonra 43 üye avukat ilk başkanı belirlemek için sandık başına gitti.

FOTOĞRAFLI

Feyzioğlu: Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa söyleyecek başka sözümüz olurFeyzioğlu: Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa söyleyecek başka sözümüz olur

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepkiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki
Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildiSerdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.