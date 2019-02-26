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Feyzioğlu: 'Hepimiz Ermeniyiz' diyenlere inat bugün hepimiz Türküz

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 16:51 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarına vurgu yaparak, "Her 24 Nisan'da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan malumlara inat bugün diyoruz ki 'Hepimiz Türküz'" dedi.

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı iddialarına vurgu yaparak, "Her 24 Nisan'da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan malumlara inat bugün diyoruz ki 'Hepimiz Türküz'" dedi.
TBB'de düzenlenen 'Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27'nci Yılında Hocalı Katliamı' sempozyumuna Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim de katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Feyzioğlu, Hocalı'da meydana gelen katliamı soykırım olarak tanımlayarak, "Hocalı'da Taşnak çeteleri tarafından gerçekleştirilen kıyım, belli bir ulusal etnik, ırksal ya da dinsel bir grubun kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması amacıyla işlenen suçlar içinde değerlendirilecek özellikler taşıyor. Özetle bu bir soykırımdır" dedi.
'MÜNFERİT BİR EYLEM DEĞİL DEVLET POLİTİKASIDIR'
Soykırımın münferit değil Ermenistan devlet politikası olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Hukuk ve insanlık dışı bu kıyımla birlikte mağdurların taşınır taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bölgede etnik arındırma uygulaması, kendine 'uygar' diyen dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiştir. Soykırımın sevk ve idaresinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde sorumluluk sahibi olan kişilerin bazıları, sonra ki dönemlerde Ermenistan devletinin en üst mevkilerine kadar gelmiştir. Bu, işgal ve kıyımın münferit bir eylem değil Ermenistan’ın benimsediği bir devlet politikası olduğunu da göstermektedir" diye konuştu.
'HEPİMİZ TÜRKÜZ'
4 Nisan'da Ermeni olanlara inat kendilerinin Türk olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Her 24 Nisan’da göstermelik çağdaşlık ve modernlik uğruna 'Hepimiz Ermeniyiz' diyerek, kendini Batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan, aslında işgal altındaki İstanbul’un aydınımsı bir devamı olan malumlara inat bugün diyoruz ki 'Hepimiz Türküz'" dedi.
NAHÇİVAN’DA ORTAK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Nahçivan’da Azerbeycan Barolar Birliği ile ortak yönetim kurulu toplantısı yapmak istediklerini anlatan Feyzioğlu, "Dünyanın bu soykırıma, katliama ilgisini çekmek, farkındalık yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Bu çerçevede Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nu Azerbaycan Barolar Birliği Yönetim Kurulu'yla birlikte Nahçivan’da toplayarak ortak yönetim kurulu toplantısı yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"TÜRK VE MÜSLÜMAN OLDUĞUMUZ İÇİN KATLETTİLER"
Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim de Hocalı’da Türk ve Müslüman oldukları için katledildiklerini söyleyerek, "Türkiye’nin farklı farklı bölgelerinde Kars’ta, Erzurum’da, Iğdır’da ve bir çok bölgelerde olmuş hadiseler, katliamlar aynen Hocalı’da olanın bir tecessümüdür. Çünkü o zaman da 1992’de de bizleri Türk ve Müslüman olduğumuz için katlettiler" diye konuştu.

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