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Feyzioğlu: İnsanlığını unutandan hukukçu olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:55 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen mesleğe yeni katılan stajer avukatların yemin ve ruhsatname veriliş törenine katıldı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Kastamonu Barosu tarafından düzenlenen mesleğe yeni katılan stajer avukatların yemin ve ruhsatname veriliş törenine katıldı.

Kastamonu Adliyesi'nde düzenlenen programa katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, mesleğe yeni katılan 10 stajer avukata, Avukatlık Belgelerini verdi. Avukatların cübbe giyme töreninde konuşan Feyzioğlu, insan sevgisinin değerinden bahsederek, "Bu ülke bu kadar senaryoya.Ortadoğuyu bu kadar parçalama bölme planlarına rağmen en zor zamanlarında kucaklaşabiliyorsa, bir ve beraber olabiliyorsa, ayrılmıyorsak,mezhep kavgasına düşmüyorsak, etnik çatışmaya sürüklenmiyorsak bunun arkasında Hazreti Pir gibi büyüklerin bize aşıladığı nesilerden nesile gelen insan sevgisi var" dedi.

Konuşmasında mesleğe yeni başlayan avukatlara seslenen Feyzioğlu, "Mutlaka aşkınız olsun. Yaradana aşkınız olsun, Şiire aşkınız olsun, doğaya aşık olun insana dair güzelliklere aşık olun. Çünkü insanlığını unutandan hukukçu olmaz. Sadece insandan hukukçu olur. Bu meslek günü geldiğinde size para kazandırır. Zorluk çekeceksiniz hatta büyüklerinizin çektiklerinden daha fazla zorluk çekeceksiniz. Çünkü sayımız o kadar fazlaki. Ama aşacağız bu zorlukları. Bugünün zorluklarının tamamını aşacak inancımız vardır " diye konuştu. Metin Feyzioğlu Program sonrası Kastamonu'dan ayrıldı.

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