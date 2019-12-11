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Feyzioğlu: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili yeni platform oluşturuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:14 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili, "TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili, "TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Üniversitesi Düşünsel Hukuk Topluluğu'nun daveti üzerine geldiği kentte, Kırıkkale Baro Başkanı Talat Apaydın'ı ziyaret etti. Ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, kadına yönelik şiddeti suçlayarak yapmak yerine, ilgili herkesin el ele vererek çözmesi gereken bir sorun olarak gördüklerini bildirdi. Bu konuda topyekûn siyasi partilerin, hükümetler üssü bir devlet politikası oluşturması gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Biz her trajedik olay yaşandığında, 'cezaları artıralım' diye çığrılmasını kolaycı buluyoruz. Sonuca etkili ve anlamlı görmüyoruz. Bugün burada özet olarak bir müjde vereyim. Asıl büyük açıklamayı Adalet Bakanımız ile yapacağız. TBB'nin de içerisinde olduğu yeni bir platform oluşturuyoruz. Adalet, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Maliye Bakanlığımız yan yana gelerek meselenin tüm boyutlarını ele almak zorundayız. Elbette Milli Eğitim Bakanlığımız da çalışma yapmak zorunda ama o ayrı. Bahsettiğimiz şu; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) hukuki koordinasyon yapmak üzere bir avukata ihtiyacımız var. Gerek Emine Bulut olayında, gerek Eskişehir'de yaşanan trajedide devletin etkili makamları arasında ortada bir koordinasyon eksikliği ve kopukluk olduğu açık. Suçlayarak değil, nasıl çözeriz diye konuya bakarak o yaklaşımla eğilerek yürüdüğümüzde çözüm ortada. TBB'ye kayıtlı binlerce avukat meslektaşımızı, örgütlü bir şekilde Aile Bakanlığımızın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine nöbetler halinde göndereceğiz."
'NOBEL İNTİHAR ETTİ'
Feyzioğlu, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkâr eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini 'çok üzücü' bulduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
"Ben Nobel ödülünü, bileğinin hakkıyla, yüreğinin hakkıyla daha önceden almış olan insanlara üzüldüm. Nobel Barış Ödülü daha siyasi bir ödül belki edebiyat ödülünde de siyaset yapıldığı çeşitli çevrelerin müdahale ettiği bilinmekte, ama bu kadarı da olmamıştı. Nobel, yani İsveç akademisi bu Nobel ödülü ile kurumsal intihar etti. Dilerim suni teneffüs ile hayata döndürülür ve bir daha bu hatayı yapmaz, çok yazık."
'TÜRKİYE DIŞ POLİTAKADA DOĞDU BİR İSTİKAMETTE'
Türkiye'nin dış politikada doğru bir istikamete girdiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Uluslararası hukukta herkesin çok iyi bildiği üzere, haklı olmak yetmez. Hakkınızı savunacak askeri gücünüzün de olması gerekir. Ancak askeri güç de yetmez. Ekonomik gücünüzün de olması gerekir. Çünkü çağımızın asimetrik savaşları sadece ordular arasında yapılmıyor ya da silahlandırılan terör örgütleriyle devletlerarasında da yapılmıyor. Bu terör örgütlerini destekleyen emperyal güçlerin ekonomik saldırıları da en az sahadaki silahlı saldırılar kadar önemli. Türkiye'nin muhakkak surette ekonomisini toparlaması ve saldırılara karşı dayanıklı hale getirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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