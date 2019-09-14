HABER

Feyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir.

Feyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruz

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir. Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır. Ekim ayında, inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir" dedi.
Sivas'ta düzenlenen İç Anadolu Barolar Başkanlığı Toplantısı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Barolar Birliği ile toplantıya katılan barolar anıta sundu. Çelenk sunma töreninin ardından toplantının yapılacağı otele geçildi.
Toplantıda konuşan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir. Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır. Ekim ayında, inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir. Sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir, çözmeye başlayacaktır" diye konuştu.
Tüm sorunların bir günde, bir kanunla, bir paketle çözülmesini beklemediklerini ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız, ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da, birileri 'olmaz, niyet yok, iyi niyet yok, yapılmaz' demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu, bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umutluyuz ve verilen en üst düzeyden sözün gereğinin yerine getirileceğine inanıyoruz ve takipçisiyiz. Sivas sokaklarında dolaşırken, vatandaşlarımız ne dedi biliyor musunuz? 'Sivas fabrika bekliyor, Sivas yatırım bekliyor, sizin adli yıl konuşmanızı dinledik. Adli yıl konuşmasında dediniz ki 'en etkili teşvik, güvenilir hukuk sistemidir' dediniz. O yüzden biz yargı reformunun çıkmasını, Sivas olarak bekliyoruz'. Vatandaşımızın, ne yapmak istediğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi anladığını biliyorduk. Bu cümleler de bize bir kez daha, bir ispat mahiyetinde oldu."
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI

Feyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruzFeyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruzFeyzioğlu: Yargı Reform Strateji Belgesi'nin çıkması için her şeyi yapıyoruz

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı gazeteleri 17 yıldır biriktiriyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı gazeteleri 17 yıldır biriktiriyor
Bekir Pakdemirli sivil havacılığın önemine değindiBekir Pakdemirli sivil havacılığın önemine değindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.